24.04.2025 17:50 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 24 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Лікар-анестезіолог – 60 000 грн.

Друкар-тиснильник – 30 000 грн.

Архітектор – 26 000 грн.

Завідувач лабораторії – 25 500 грн.

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 23 500 грн.

Експедитор – 23 000 грн.

Глазурувальник – 20 000 грн.

Секретар керівника – 18 000 грн.

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм – 15 000 грн.

Лікар ветеринарної медицини – 14 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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