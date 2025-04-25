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25.04.2025  14:00   

Продавчиня місцевого ринку вихваляла рашистів та мріяла про окупацію Харкова

Служба безпеки викрила у Харкові та притягла до кримінальної відповідальності ще одну прихильницю «руського міру».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 53-річна продавчиня місцевого ринку, яка вихваляла російських загарбників, що здійснюють збройну агресію проти України та окуповують українські території.
 
Для популяризації кремлівських наративів ворожа пропагандистка використовувала російські канали у месенджері «Телеграм» та блоги так званих російських воєнкорів, де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами.
 
У своїх коментарях вона глорифікувала російських загарбників, пафосно називаючи їх «нашими русскими воинами», «своїми», розтікалася у найкращих побажаннях цим воєнним злочинцям та висловлювала їм свою підтримку.
 
Зловмисниця щиро раділа російським ракетним ударам по території України, підтримувала наступ ворожих загарбників на Харківщину у травні 2024 року та мріяла про якнайшвидшу окупацію обласного центру.
 
Також, жінка розповсюджувала стандартні фейки кремлівської пропаганди, немов би пересічні харків'яни підтримують російську агресію і нібито мріють про так зване «визволення».
 
Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію рф проти України, вчинені повторно).
 
За такі злочини їй загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка намагалася русифікувати освітній процес на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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