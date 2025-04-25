25.04.2025 14:20 Віталій Хіневич

Температурний рекорд п'ятий день поспіль та шквали: синоптики про погоду на Харківщині

У Харкові пʼятий день поспіль фіксуються температурні рекорди. Однак очікується похолодання та пориви вітру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 квітня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +27,3°С.

Попередній максимум температури було зафіксовано у 1989 році і він становив +24,3°С.

Також зазначається, що вдень 26 квітня по місту очікуються пориви вітру, 15 - 20 м/с.

По області очікуються пориви вітру, 15 - 20 м/с, місцями град та шквали, I рівень небезпечності, жовтий.

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