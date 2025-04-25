25.04.2025 14:40 Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з представником Всесвітньої Лютеранської Федерації: що обговорювали

Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з головою Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні Сотмарі Барнабашем.



Ігор Терехов зустрівся з представником Всесвітньої Лютеранської Федерації: що обговорювали



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сторони обговорили актуальні напрями подальшої співпраці, зокрема гуманітарну підтримку населення, психологічну допомогу постраждалим і відновлення пошкодженого житла.

Ігор Терехов подякував за всебічну допомогу, яку організація надає харківʼянам, та висловив сподівання на продовження співпраці.

«Сьогодні люди дуже потребують підтримки. Дуже важливо, щоб вони відчували, що не покинуті. Але кожен приліт - це стрес, руйнації, вибиті вікна. У нас попереду і дощі, і опалювальний сезон, тому дуже важливо все це вчасно виправити. В такій допомозі є гостра потреба», - зазначив мер.

Своєю чергою Сотмарі Барнабаш наголосив на важливості продовження роботи Всесвітньої Лютеранської Федерації в Харкові.

«Ми маємо повну підтримку нашого керівництва в Женеві щодо Харкова. Ми залишатимемося тут, бо люди потребують нашої допомоги», - підкреслив Сотмарі Барнабаш.

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