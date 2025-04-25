25.04.2025 15:00 Віталій Хіневич

У Харківській області чоловіка підозрюють у збуті наркотиків

Підозрюваний продавав наркозалежним громадянам метадон «з рук в руки».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

50-річний мешканець міста Берестин продавав місцевим наркозалежним громадянам метадон «з рук в руки». Гроші фігурант отримував готівкою за місцем мешкання.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наркозбувачу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що продавчиня місцевого ринку вихваляла рашистів та мріяла про окупацію Харкова.