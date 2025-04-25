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25.04.2025  16:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який перейшов на бік ворога

СБУ викрила поплічника загарбників на Харківщині.

Слугував ворогові, намагався сховатися та засуджений за матеріалами СБУ прибічник окупантів: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засудженим виявився 34-річний мешканець смт. Козача Лопань, який співпрацював з ворогом під час окупації регіону у 2022 році:
 
  • добровільно вступив у незаконно створене формування «Народна дружина смт. Козача Лопань», що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора;
  • із травня по серпень 2022 року зловмисник виконував окремі функції незаконно створеного формування;
  • займався передачею матеріальних ресурсів та інших активів представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора;
  • закликав людей вступати у так звану “народну дружину” для співпраці з окупантами.
 
Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
 
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Служба безпеки затримала пособника у лютому 2023 року у власному помешканні під час стабілізаційних заходів на території Харківського району.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та
  • ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
 
Чоловіка засуджено до 11 років за гратами без права протягом 11 років обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого.
 
Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває розгляд апеляційної скарги.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про продавчиню місцевого ринку, яка вихваляла загарбників та мріяла про окупацію Харкова.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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