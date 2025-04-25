25.04.2025 16:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який перейшов на бік ворога
СБУ викрила поплічника загарбників на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засудженим виявився 34-річний мешканець смт. Козача Лопань, який співпрацював з ворогом під час окупації регіону у 2022 році:
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добровільно вступив у незаконно створене формування «Народна дружина смт. Козача Лопань», що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора;
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із травня по серпень 2022 року зловмисник виконував окремі функції незаконно створеного формування;
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займався передачею матеріальних ресурсів та інших активів представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора;
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закликав людей вступати у так звану “народну дружину” для співпраці з окупантами.
Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Служба безпеки затримала пособника у лютому 2023 року у власному помешканні під час стабілізаційних заходів на території Харківського району.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за
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ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та
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ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Чоловіка засуджено до 11 років за гратами без права протягом 11 років обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого.
Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває розгляд апеляційної скарги.
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