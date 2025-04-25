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25.04.2025  16:33   Дмитро Колонєй

Сили оборони на Харківщині відбивають атаку росіян на Нову Кругляківку

Оперативна ситуація по Харківщині на 25 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.
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  • На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, боєзіткнення тривають.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог нищив авіабомбами село Рідкодуб та намагався здолати опір оборонців трьох селищ Харківщини.
 
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