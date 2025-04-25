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25.04.2025  17:03   Дмитро Колонєй

Мешканців Харкова запрошують на EIT Info Day

Стало відомо. коли у Харкові відбудеться подія, яка об’єднає представників бізнесу, науки, освіти та влади.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, харків’ян запрошують на «EIT Info Day» - подію, яка об’єднає людей довкола тем інновацій, цифрової трансформації та міжнародної співпраці.
 
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Захід відбудеться 30 квітня 2025 року. Його організовують Національний контактний пункт EIT та EIT Community Hub Ukraine спільно з «Kharkiv IT Cluster».
 
У програмі
  • презентація можливостей фінансування, освітніх програм і підтримки бізнесу від EIT,
  • знайомство з програмами «Horizon Europe»,
  • панельна дискусія про роль регіонів у відновленні України через інновації,
  • круглий стіл «Eastern Ukraine EDIH» - про виклики цифровізації та успішні приклади виходу на міжнародні ринки.
 
Час проведення: 12:00-17:00. Місце проведення буде повідомлено після реєстрації, яку можна пройти тут.
 
Участь - безкоштовна, кількість місць - обмежена.
 
Тэги:  подія, харків
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