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25.04.2025  17:40   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть дівчину, яка влаштувала вибух біля відділу поліції

Як 15-річна мешканка Харкова скоїла злочин з'ясували правоохоронці.

 
Судитимуть дівчину-підлітка, яка влаштувала вибух біля віддлу поліції: Новини Харкова
 
Ввечері 8 грудня 2024 року у Харкові прогримів вибух біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі, нагадує РЕДПОСТ. саморобний вибуховий пристрій заклала 15-річна мешканка Харкова.
 
За сприяння свого неповнолітнього знайомого дівчинка через месенджер Telegram почала спілкуватись з представниками країни-агресорки, на яких почала працювати:
  • виконувала їх завдання
  • збирала інформацію про розташування відділів поліції у Харкові.
  • здійснила відеозйомку п’яти об’єктів, зокрема, того самого відділу, де пізніше пролунав вибух.
  • отримала винагороду — 4000 гривень, частину з яких передала своєму знайомому.
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Готоуючись влаштувати вибух, дівчинка за інструкцією росіян 
 
  • придбала телефон,
  • налаштувала відеоспостереження,
  • сховала пристрій у коробці та
  • встановила його біля відділу поліції для зйомки.
  • приїхала до одного з житлових будинків, де у підвалі на неї чекав пакунок із начиненим вибухівкою пристроєм.
  • забрала його і поклала у сміттєву урну біля входу до адмінбудівлі поліції.
  • за кілька годин пролунав вибух.
Судитимуть дівчину-підлітка, яка влаштувала вибух біля віддлу поліції: Новини Харкова
 
Наразі встановлено:
  • біля відділу поліції спрацював саморобний вибуховий пристрій. Всередині  — заряд вибухівки, електродетонатор та металеві кульки діаметром від 2 до 9 мм, що слугували вражаючими елементами.
 
Дівчину затримано. Вона перебуває під вартою та чекає на суд у Слобідському районному суді Харкова. Встановлюються безпосередні куратори містянки. Правоохоронці затримали і знайомого фігурантки, який причетний до закладення вибухівки біля іншого відділу поліції у Харкові. Стосовно нього ще триває слідство. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про мешканця Харківщини, який приніс додому та почав розбирати вибухонебезпечний предмет та чим це закінчилося.
 
Тэги:  вибух, диверсія, харків
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