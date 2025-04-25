25.04.2025 17:40 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть дівчину, яка влаштувала вибух біля відділу поліції
Як 15-річна мешканка Харкова скоїла злочин з'ясували правоохоронці.
Ввечері 8 грудня 2024 року у Харкові прогримів вибух біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі, нагадує РЕДПОСТ
. саморобний вибуховий пристрій заклала 15-річна мешканка Харкова.
За сприяння свого неповнолітнього знайомого дівчинка через месенджер Telegram почала спілкуватись з представниками країни-агресорки, на яких почала працювати:
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виконувала їх завдання
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збирала інформацію про розташування відділів поліції у Харкові.
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здійснила відеозйомку п’яти об’єктів, зокрема, того самого відділу, де пізніше пролунав вибух.
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отримала винагороду — 4000 гривень, частину з яких передала своєму знайомому.
Готоуючись влаштувати вибух, дівчинка за інструкцією росіян
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придбала телефон,
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налаштувала відеоспостереження,
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сховала пристрій у коробці та
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встановила його біля відділу поліції для зйомки.
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приїхала до одного з житлових будинків, де у підвалі на неї чекав пакунок із начиненим вибухівкою пристроєм.
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забрала його і поклала у сміттєву урну біля входу до адмінбудівлі поліції.
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за кілька годин пролунав вибух.
Наразі встановлено:
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біля відділу поліції спрацював саморобний вибуховий пристрій. Всередині — заряд вибухівки, електродетонатор та металеві кульки діаметром від 2 до 9 мм, що слугували вражаючими елементами.
Дівчину затримано. Вона перебуває під вартою та чекає на суд у Слобідському районному суді Харкова. Встановлюються безпосередні куратори містянки. Правоохоронці затримали і знайомого фігурантки, який причетний до закладення вибухівки біля іншого відділу поліції у Харкові. Стосовно нього ще триває слідство.
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