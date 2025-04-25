25.04.2025 18:16

Стало відомо, як отримати мікрогрант мешканцям Харкова

Яка організація надає допомогу жителям Харкова та кого саме вона підтримує.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові, в межах проєкту «ВІДНОВА» продовжується прийом заявок на отримання мікрогрантів. Їх надає чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Грантова програма підтримує:

фізичних осіб, які потребують коштів на навчання чи перекваліфікацію;

тих, хто планує відкрити власну справу;

представників малого бізнесу, що працевлаштовують вразливі категорії населення.

Відбір кандидатів відбувається у два етапи:

попередній розгляд заявок і

співбесіда.

Перевага надається тим, хто раніше не отримував грантової допомоги.

До участі запрошуються мешканці

Харкова,

Чугуєва,

Рогані,

Златополя та

Берестина.

Заявки приймаються до 30 квітня 2025 року.