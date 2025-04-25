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25.04.2025  18:16   

Стало відомо, як отримати мікрогрант мешканцям Харкова

Яка організація надає допомогу жителям Харкова та кого саме вона підтримує.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові, в межах проєкту «ВІДНОВА» продовжується прийом заявок на отримання мікрогрантів. Їх надає чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.
 

Грантова програма підтримує:

 
  • фізичних осіб, які потребують коштів на навчання чи перекваліфікацію;
  • тих, хто планує відкрити власну справу;
  • представників малого бізнесу, що працевлаштовують вразливі категорії населення.
 
Відбір кандидатів відбувається у два етапи:
  • попередній розгляд заявок і
  • співбесіда.
 
Перевага надається тим, хто раніше не отримував грантової допомоги.
 
До участі запрошуються мешканці
  • Харкова,
  • Чугуєва,
  • Рогані,
  • Златополя та
  • Берестина.
 
Заявки приймаються до 30 квітня 2025 року.
 
Детальні умови участі - за посиланням.
 
Тэги:  допомога, підтримка, харків, гроші, чехія, швейцарія
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