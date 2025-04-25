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25.04.2025  18:59   Дмитро Колонєй

Дівчина з Херсона втекла на Харківщину

Правоохоронці Харківщини розшукували підлітка.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24 квітня 2025 року харківським поліцейським стало відомо, що їхні херсонські колеги розшукують 17-річну мешканку  Херсону яка близько п’яти днів тому пішла з дому та не повернулася.
 
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Поліцейські обстежили усі можливі місця перебування зниклої та зайшли дівчину у її знайомих на Зміївщині та найближчим часом відправлять додому. Будь-яких протиправних дій щодо підлітка не вчинено.
 
Тэги:  пошук, діти, харків
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