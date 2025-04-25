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25.04.2025  19:40   Дмитро Колонєй

Комунальники перевірили та відремонтували комунікації в 140 будинках Харкова

Які роботи та де саме виконували працівники комплексу «Харківводовідведення» розповіли на підприємстві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на балансі дільниці Слобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем перебуває понад 600 будинків, у кожному з яких планують провести поточні ремонти: замінити зношені ділянки трубопроводів, встановити нову запірну арматуру, оновити вузли тощо.
 
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Харківські фахівці вже виконали значні роботи на вулицях Ньютона, Манюшка, проспектах Аерокосмічному та Байрона:
  • замінили 12 м аварійного трубопроводу, що проходив у стіні під’їзду, з поквартирними вводами на трьох поверхах. Подачу води відновили протягом дня, зараз фахівці впорядковують під’їзд;  
  • перевірили та відремонтували комунікації в 140 будинках.
 
Щодня районна служба виконує щонайменше 25 заявок мешканців.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів.

 

Тэги:  ремонт, будинки, харків
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