25.04.2025 20:28 Мирон Зелений

У Харкові відновив роботу трамвай номер 5 (фото)

Трамвай №5 від вокзалу "Харків Пасажирський" до вул. Одеської знову на маршруті.





На сьогодні курсують маршрутом 6 трамваїв. Інтервал руху – приблизно 20 хвилин, повідомляє На сьогодні курсують маршрутом 6 трамваїв. Інтервал руху – приблизно 20 хвилин, повідомляє РЕДПОСТ

На даний маршрут є значний попит, оскільки він проходить через центр Харкова, однак з початку повномасштабного вторгнення він не виконувався.

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