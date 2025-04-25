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25.04.2025  20:28   Мирон Зелений

У Харкові відновив роботу трамвай номер 5 (фото)

Трамвай №5 від вокзалу "Харків Пасажирський" до вул. Одеської знову на маршруті.

Харків, трамвай

На сьогодні курсують маршрутом 6 трамваїв. Інтервал руху – приблизно 20 хвилин, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На даний маршрут є значний попит, оскільки він проходить через центр Харкова, однак з початку повномасштабного вторгнення він не виконувався. 

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Тэги:  харків, трамвай
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