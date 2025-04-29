29.04.2025 19:13 Дмитро Колонєй

Українці платитимуть за продаж вживаних речей: скільки саме

Як багато доведеться сплачувати тим, хто торгуватиме на OLX, Prom та Rozetka та за яких умов, розповіли у парламенті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами народної обраниці Ніни Южаніної українці платитимуть за продаж вживаних речей на OLX, Prom та Rozetka до 23% податків, якщо вони мають понад 3 продажів та не відкрили спеціальний рахунок. А з перших 3-х угод у заберуть 10%.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як харківські підприємці можуть отримати грошову підтримку та що харківські підприємці можуть отримати грантову підтримку в розмірі до 800 тис. грн на відновлення та розвиток бізнесу в умовах війни.