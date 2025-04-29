29.04.2025 18:00 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як харківські підприємці можуть отримати підтримку
Розповідаємо, яка організація надає гроші та що саме слід зробити зацікавленим в них бізнесменам у Харкові та Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, надає гранти на відновлення та розвиток малого й середнього бізнесу, що постраждав внаслідок війни, міжнародна гуманітарна організація «Mercy Corps» спільно з ГО «Вест Юкрейн Діджитал» у межах Програми підтримки економічної стійкості України.
Програма охоплює
-
Київ,
-
Київську,
-
Дніпропетровську та
-
Харківську області.
Подати заявку можуть місцеві або релоковані підприємства, які потребують фінансової підтримки для відновлення, переорієнтації чи розширення своєї діяльності.
Середній розмір допомоги становить 20 тис. дол. США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Кошти надаються виключно на придбання основних виробничих засобів.
Детальнішу інформацію про програму фінансової підтримки можна дізнатись тут
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0