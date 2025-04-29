29.04.2025 18:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як харківські підприємці можуть отримати підтримку

Розповідаємо, яка організація надає гроші та що саме слід зробити зацікавленим в них бізнесменам у Харкові та Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, надає гранти на відновлення та розвиток малого й середнього бізнесу, що постраждав внаслідок війни, міжнародна гуманітарна організація «Mercy Corps» спільно з ГО «Вест Юкрейн Діджитал» у межах Програми підтримки економічної стійкості України.

Програма охоплює

Київ,

Київську,

Дніпропетровську та

Харківську області.

Подати заявку можуть місцеві або релоковані підприємства, які потребують фінансової підтримки для відновлення, переорієнтації чи розширення своєї діяльності.

Середній розмір допомоги становить 20 тис. дол. США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Кошти надаються виключно на придбання основних виробничих засобів.

Подати заявку можна до 30 грудня 2025 року. Анкета для участі доступна за посиланням

Детальнішу інформацію про програму фінансової підтримки можна дізнатись тут