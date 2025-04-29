29.04.2025 18:40 Дмитро Колонєй

Поліція розшукувала зниклого безвісті хлопця з-під Харкова

Тінейджер з передмістя Харкова пішов з дому та вимкнув телефон.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 28 квітня 2025 року до чугуївських поліцейських за допомогою звернулися батьки 16-річного хлопця, які не могли знайти сина. Дитина пішла з дому, вимкнула телефон та зникла.

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Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування хлопця. Вже за годину його знайшли в одному із парків міста. Дитину повернули батькам. Працівники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.