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24.04.2025  21:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукували хлопчика, який любить втікати з дому

Маленький мешканець Харківщини зник безвісті під час прогулки.

Розшукували хлопчика, який полюбляє тікати з дому, поліцейські: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, до ізюмських правоохороців звернулися за допомогою у пошуках сина мати 12-річного хлопчика, який 21 квітня 2025 року пішов гуляти, але додому не повернувся та на зв'язок не виходив. Хлопець раніше неодноразово уходив з дому та повертався через кілька днів. 
 
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Орієнтований на розшук хлопчини особовий склад поліції опитав друзів та занайшов розшукуваного. Як з'ясувалося, хлопець ночував у знайомих. Дитину повернули додому та провели з родиною профілактичну бесіду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові в руках у хлопчика вибухнув саморобний пристрій.
 

 

Тэги:  пошук, діти, харків, зникла дитина
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