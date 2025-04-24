24.04.2025 20:39 Дмитро Колонєй

ЮНІСЕФ продовжить підтримку Харкова по низці напрямків

Міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою представництва організації в Україні Муніром Мамедзаде.



ЮНІСЕФ продовжить підтримку Харкова по низці напрямків



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов та очільник представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде обговорили поточні ініціативи і плани співпраці на 2025 рік, серед яких

забезпечення безперебійного водопостачання,

модернізація систем теплопостачання,

облаштування безпечних освітніх просторів,

розвиток медичної інфраструктури та

підтримка психосоціального здоров’я дітей.

Мер подякував ЮНІСЕФ за підтримку та поділився своїм баченням пріоритетів. Особливий акцент він зробив на довгостроковому підході до відновлення міста.

«Це стосується облаштування лікарень, зокрема свердловин для автономного водопостачання, облаштування підземних шкіл. Важливо, що партнери допомагають нам і в модернізації тепломереж, і ми сподіваємося на продовження цієї роботи», - наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Мунір Мамедзаде зазначив, що організація налаштована продовжувати підтримку Харкова.

«Цього року ми приділимо особливу увагу добробуту, освіті та психосоціальній підтримці дітей», - сказав Мунір Мамедзаде.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram