24.04.2025 18:52 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов показав наслідки ворожого удару делегації міжнародних партнерів

Побачили на власні очі наслідки вибуху ракети росіян в Немишлянському районі Харкова.



Ігор Терехов показав наслідки ворожого удару делегації міжнародних партнерів



Як повідомляє РЕДПОСТ , представники Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Хорватії, Данії, Польщі та Латвії на власні очі побачили руйнування та постраждалих людей.

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За словами Ігоря Терехова, найбільш гострою проблемою в місті залишаються вибиті вікна.

«Ви бачите, що коїть ворог. Дуже багато людей залишилося без вікон - 1100 вікон вибиті за одну ніч. Ми вже почали закривати їх, але обсяг пошкоджень величезний. Я вдячний за вашу підтримку, проте зараз вкрай важливо зосередитися на допомозі саме зі склінням пошкоджених житлових будинків - без цього людям буде просто неможливо пережити зиму», - наголосив мер.