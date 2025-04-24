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24.04.2025  18:52   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов показав наслідки ворожого удару делегації міжнародних партнерів

Побачили на власні очі наслідки вибуху ракети росіян в Немишлянському районі Харкова.


Ігор Терехов показав наслідки ворожого удару делегації міжнародних партнерів
Як повідомляє РЕДПОСТ, представники Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Хорватії, Данії, Польщі та Латвії на власні очі побачили руйнування та постраждалих людей. 
 
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За словами Ігоря Терехова, найбільш гострою проблемою в місті залишаються вибиті вікна.
 
«Ви бачите, що коїть ворог. Дуже багато людей залишилося без вікон - 1100 вікон вибиті за одну ніч. Ми вже почали закривати їх, але обсяг пошкоджень величезний. Я вдячний за вашу підтримку, проте зараз вкрай важливо зосередитися на допомозі саме зі склінням пошкоджених житлових будинків - без цього людям буде просто неможливо пережити зиму», - наголосив мер.
 
Побачили на власні очі наслідки ворожого удару міжнародні партнери міста: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог запустив по Харкову 10 ракет, у тому числі чотири «Калібри», а також 14 «шахедів».
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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