24.04.2025 19:33 Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнских змаганнях: хто може це зробити

Стало відомо про змагання, у яких можуть взяти участь харків'яни та хто саме.



Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнских змаганнях: хто може це зробити



Як повідомляє РЕДПОСТ , триває реєстрація на Ігри ветеранів-2025. До них запрошуються всі ветерани та військовослужбовці, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Перший етап Регіональних відбіркових змагань відбудеться у Рівному:

3 травня — настільний теніс. Дедлайн реєстрації - до 30 квітня 2025 року (включно)

4 травня — волейбол сидячи. Дедлайн реєстрації - до 30 квітня 2025 року (включно)

17 травня — кросфіт. Дедлайн реєстрації до 10 травня 2025 року (включно).

Всеукраїнські змагання відбудуться 28–30 листопада 2025 року у Києві.

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Що потрібно знати:

Можна обрати лише одне місто

Змагатися можна в кількох дисциплінах

Реєстрація безкоштовна.

Зареєструватися на змагання можна тут.