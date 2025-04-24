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24.04.2025  19:33   Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнских змаганнях: хто може це зробити

Стало відомо про змагання, у яких можуть взяти участь харків'яни та хто саме.


Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнских змаганнях: хто може це зробити
Як повідомляє РЕДПОСТ, триває реєстрація на  Ігри ветеранів-2025. До них запрошуються всі ветерани та військовослужбовці, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. 
 
Перший етап Регіональних відбіркових змагань відбудеться у Рівному:
  • 3 травня — настільний теніс. Дедлайн реєстрації - до 30 квітня 2025 року (включно)
  • 4 травня — волейбол сидячи. Дедлайн реєстрації - до 30 квітня 2025 року (включно)
  • 17 травня — кросфіт. Дедлайн реєстрації до 10 травня 2025 року (включно).
 
Всеукраїнські змагання відбудуться 28–30 листопада 2025 року у Києві.
 
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Що потрібно знати:
  • Можна обрати лише одне місто
  • Змагатися можна в кількох дисциплінах
  • Реєстрація безкоштовна.

Зареєструватися на змагання можна тут.

 

Тэги:  спорт, агрессия россии, харків, теніс, кросфіт, волейбол
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