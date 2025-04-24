    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині під час обстрілу села загарбниками постраждали дві жінки
24.04.2025  20:09   Дмитро Колонєй

На Харківщині під час обстрілу села загарбниками постраждали дві жінки

Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями окупаційної армії на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворожа армія 24 квітня 2025 року вдарила по селу Нечволодівка Купʼянського району РСЗВ «Ураган» близько 10:10. Пошкоджено будинки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Поранена 82-річна мешканка села. 77-річна жінка отримала гострий шок.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вдарив по Харкову 10 ракетами та 14 «шахедами».
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Влада ЮНІСЕФ продовжить підтримку Харкова по низці напрямків 24.04 Спорт Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнских змаганнях: хто може це зробити 24.04 ЖКГ Триває відновлення пошкодженого ворогом житлового фонду у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 