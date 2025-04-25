25.04.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 квітня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі вдень 25 – 27° тепла.

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Народні прикмети

з цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне.

дощовий день обіцяє мокру погоду у перші дні травня.

стоїть ясна погода – буде спекотне літо;

холод 25 квітня — до посушливого літа.

зозуля кукує – до тепла;

якщо яблуня до цього дня не зацвіла – яблук цього року не буде;

теплий вечір і зоряне небо – буде хороший урожай хліба.