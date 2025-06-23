23.06.2025 20:45 Дмитро Колонєй
Літнє рагу з сардельками та овочами: ситна вечеря для всієї родини
Відмінний спосіб приготувати швидку та яскраву страву із сезонних овочів.
Як пише РЕДПОСТ
, рагу не вимагає складних технік і ідеально підходить для запікання в духовці. Овочі створюють насичений смак, а рум'яний хліб вбирає ароматний бульйон.
Літнє рагу з сардельками та овочами
Продукти:
-
Сардельки або ковбаски - 4 шт.
-
Хліб пшеничний - 350 г
-
Томат чері - 250 г
-
Баклажан - 1 шт.
-
Перець солодкий червоний – 1 шт.
-
Оливки без кісточок - 50 г
-
Базилік свіжий - 2 гілочки
-
Часник - 2 зубчики
-
М'ясний бульйон - 150 мл
-
Оливкова олія - 7 ст. л.
-
Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Розірвати хліб на невеликі шматочки.
-
Полити 5 ст. л. оливкової олії.
-
Перемішати.
-
Нарізати баклажани та солодкий перець кубиками.Якщо плід свіжий та молодий, його не ообв'язково замочувати чи солити, щоб він не гірчив. Можна різати одразу,
-
Нарізати часник тонкими платівками.
-
Розігріти оливкову олію, що залишилася в сковороді.
-
Обсмажити баклажани 4-5 хвилин, часто перевертаючи.
-
Перекласти на тарілку.
-
Обсмажити сардельки з усіх боків до рум'яної скоринки ( якщо це ковбаски - трохи довше, щоб у духовці вони вже дійшли готовності).
-
Розігріти духовку до 180 °С.
-
У жароміцну форму викласти баклажани, перець, томати чері, часник та оливки.
-
Посолити, поперчити.
-
Влити м'ясний бульйон.
-
Перемішати.
-
Викласти зверху сардельки та хліб.
-
Запікати 20-25 хвилин.
-
Подавати гарячим, посипавши свіжими листочками базиліка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0