    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Літнє рагу з сардельками та овочами: ситна вечеря для всієї родини
23.06.2025  20:45   Дмитро Колонєй

Літнє рагу з сардельками та овочами: ситна вечеря для всієї родини

Відмінний спосіб приготувати швидку та яскраву страву із сезонних овочів.

Як приготувати рагу з сардельками та овочами: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, рагу не вимагає складних технік і ідеально підходить для запікання в духовці. Овочі створюють насичений смак, а рум'яний хліб вбирає ароматний бульйон.
 

Літнє рагу з сардельками та овочами

 

Продукти:

  • Сардельки або ковбаски - 4 шт.
  • Хліб пшеничний - 350 г
  • Томат чері - 250 г
  • Баклажан - 1 шт.
  • Перець солодкий червоний – 1 шт.
  • Оливки без кісточок - 50 г
  • Базилік свіжий - 2 гілочки
  • Часник - 2 зубчики
  • М'ясний бульйон - 150 мл
  • Оливкова олія - ​​7 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

  1. Розірвати хліб на невеликі шматочки.
  2. Полити 5 ст. л. оливкової олії.
  3. Перемішати.
  4. Нарізати баклажани та солодкий перець кубиками.Якщо плід свіжий та молодий, його не ообв'язково замочувати чи солити, щоб він не гірчив. Можна різати одразу,
  5. Нарізати часник тонкими платівками.
  6. Розігріти оливкову олію, що залишилася в сковороді.
  7. Обсмажити баклажани 4-5 хвилин, часто перевертаючи.
  8. Перекласти на тарілку.
  9. Обсмажити сардельки з усіх боків до рум'яної скоринки ( якщо це ковбаски - трохи довше, щоб у духовці вони вже дійшли готовності).
  10. Розігріти духовку до 180 °С.
  11. У жароміцну форму викласти баклажани, перець, томати чері, часник та оливки.
  12. Посолити, поперчити.
  13. Влити м'ясний бульйон.
  14. Перемішати.
  15. Викласти зверху сардельки та хліб.
  16. Запікати 20-25 хвилин.
  17. Подавати гарячим, посипавши свіжими листочками базиліка.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
 

 

Тэги:  рецепт, овочі, рагу, помідори, баклажан, перець, олівки, олія, часник
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Кулінарні рецепти Полуниця на грилі з вершками: вишуканий літній десерт 21.06 Кулінарні рецепти Шашлик із картоплі: пряна закуска для пікніка 20.06 Кулінарні рецепти Рибні котлети в мексиканському стилі: з лаймом, спеціями та гостринкою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 