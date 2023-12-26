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26.12.2023  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо індійське томатне овочеве рагу сабджі

Цікавий рецепт овочевого рагу з елементами індійської кухні.

Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо приготувати індійський варіант стародавньої страви.

Томатне овочеве рагу сабджі

Продукти:

 

  • 1 склянка томатного соку,
  • 3 картоплини,
  • 1 морква,
  • 100 г адигейського сиру,
  • 4 ст. оливкової олії,
  • 1 ст. цукру,
  • дрібка солі,
  • щіпка куркуми,
  • щіпка пекучого перцю,
  • щіпка пажитника,
  • дрібка зіри
  • щіпка коріандру,
  • паличка кориці,
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Додати усі спеції в томатний сік.
  2. Довести його до кипіння.
  3. В кінці додай сіль та цукор.
  4. Проварити 15 хвилин.
  5. Нарізати овочі та сир великими брусочками чи кубиками
  6. Обсмажити все окремо до рум'яності.
  7. Скласти інгредієнти в сковороду,
  8. Залити томатним соусом,
  9. Додати зелень
  10. Протушкувати ще пару хвилин.
 
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