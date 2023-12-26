26.12.2023 22:02 Рита Парфенова

У місті на Харківщині встановили новорічну ялинку (фото)

У День Різдва Христового засяяла головна ялинка Чугуївської громади.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Чугуївську міську територіальну громаду, новорічну красуню встановили на центральній площі міста.



Зазначається, що на оформлення та прикрасу ялинки, створення фотозони, а також на ілюмінацію не було витрачено бюджетних коштів. Усе було прикрашено тим, що було придбано ще до початку повномасштабного вторгнення.





«Чому не відмовились від прикрашання міста? По-перше, заради дітей. Війна і так відібрала у них повноцінне дитинство. Тож нехай дітки відчують атмосферу свята в ці дні! По-друге, встановлення ялинки і години, в які буде працювати ілюмінація, узгодили з військовими. Наші захисники підтримали рішення прикрасити громаду, адже вважають, що наявність новорічної ялинки – це не гучні святкування, а символ того, що Україна жива і буде жити. Саме тому в оздобленні головної чугуївської ялинки використали не тільки гірлянди та іграшки, а і в першу чергу жовто-сині прапорці», – додали в громаді.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на період зимових свят в місті Харкові будуть посилен і заходи безпеки, які здійснює патрульна поліція, військові та СБУ.