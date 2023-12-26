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26.12.2023  22:02   Рита Парфенова

У місті на Харківщині встановили новорічну ялинку (фото)

У День Різдва Христового засяяла головна ялинка Чугуївської громади.

на центральній площі Чугуєва встановили ялинку на центральній площі Чугуєва встановили ялинку

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Чугуївську міську територіальну громаду, новорічну красуню встановили на центральній площі міста.

Зазначається, що на оформлення та прикрасу ялинки, створення фотозони, а також на ілюмінацію не було витрачено бюджетних коштів. Усе було прикрашено тим, що було придбано ще до початку повномасштабного вторгнення.

на центральній площі Чугуєва встановили ялинку

«Чому не відмовились від прикрашання міста? По-перше, заради дітей. Війна і так відібрала у них повноцінне дитинство. Тож нехай дітки відчують атмосферу свята в ці дні! По-друге, встановлення ялинки і години, в які буде працювати ілюмінація, узгодили з військовими. Наші захисники підтримали рішення прикрасити громаду, адже вважають, що наявність новорічної ялинки – це не гучні святкування, а символ того, що Україна жива і буде жити. Саме тому в оздобленні головної чугуївської ялинки використали не тільки гірлянди та іграшки, а і в першу чергу жовто-сині прапорці», – додали в громаді.

на центральній площі Чугуєва встановили ялинку

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на період зимових свят в місті Харкові будуть посилені заходи безпеки, які здійснює патрульна поліція, військові та СБУ.
 
на центральній площі Чугуєва встановили ялинку
Источник:   Чугуївська міська територіальна громада
 Тэги:  ялинка, новий рік, харків
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