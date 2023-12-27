27.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. По місту опади (вночі переважно дощ, вдень дощ з переходом у мокрий сніг).



Вітер західний, 7 - 12 м/с. Вдень 27 грудня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15 - 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).



Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 4 - 6° тепла..

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Народні прикмети

Згідно з народними прикметами, погода 27 грудня показує, яким буде лютий.

Багато інею віщує снігопад.

Якщо повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.