Прогноз погоди у Харкові на 27 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. По місту опади (вночі переважно дощ, вдень дощ з переходом у мокрий сніг).
Вітер західний, 7 - 12 м/с. Вдень 27 грудня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15 - 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Температура повітря: вночі 0 - 2° тепла, вдень 4 - 6° тепла..
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На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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