27.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний бути надто вимогливим і до себе, і до оточуючих! День наділяє його бажанням контролювати все, що відбувається довкола. Будь-які відступи від планів він здатний сприйняти як особисту образу. Насамперед такий настрій Овна здатний торкнутися оточуючих, виливаючись у бурчання та причіпки. Однак Овен може так само досадити і на себе, відчуваючи своє безсилля в якомусь питанні. Щоб день приніс йому більше позитивних емоцій, Овну варто упокоритися з тим, що далеко не все залежить від його зусиль. А тим більше – від його бажань.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Відмінний день для того, щоб Телець отримав підтримку у своїх починаннях. Насамперед це стосується любові та стосунків: якщо Телець збирався завести романтичне знайомство, відкрити свої почуття або поговорити про плани на спільне життя, кращого часу для цього йому не знайти. Крім того, день надає Тельцю гарні можливості для укладання договорів, нових знайомств та ділових контактів. Насіння співробітництва, дружби чи кохання обов'язково зійдуть, принесши хороші плоди.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ключем до успіху в гороскопі Близнюків є обережність: день буде буквально наповнений напруженістю, здатною вилитися в конфлікт! У відносинах із близькими людьми у Близнюків можливі розлад та з'ясування стосунків. Не виключені й тертя з колегами, спричинені спірними ситуаціями чи суперництвом. Близнюкам необхідно бути тихіше за воду нижче трави, якщо вони хочуть провести цей день плідно. Не піддатися на провокації вони зможуть лише озброївшись величезним запасом терпіння.

Рак (22 червня – 23 липня)

День буде пробувати Рака на міцність, проте хороша новина полягає в тому, що Рак має масу сил, щоб цьому протистояти! Є ймовірність того, що Раку доведеться відстоювати свої інтереси, брати участь у суперечці чи навіть відбиватися від нападів оточуючих: начальства, знайомих, колег. Що б не сталося, Зірки радять йому не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи в суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти зручні двері з написом «Вихід».

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки віщують Леву день, повний приємних новин, подій і навіть сюрпризів, проте парадокс полягає в тому, що Лев навряд чи зуміє гідно це оцінити. Навпаки, не виключено, що він без жодного приводу відчуватиме апатію та невдоволення. Можливо, виною тому, що останнім часом у житті Лева сталося багато подій, і емоції його притупилися. А може, Лев просто втомився. Зірки радять йому струснутись і піти назустріч усьому доброму, що йому приготувало життя!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Діви обіцяють прокинутися неабиякі організаторські здібності. Начальство може сміливо довірити їй якусь командирську ділянку робіт: керівництво відділом, організацію заходу чи новий проект. Дома ж Діва, швидше за все, сама придумає, як зробити так, щоб ніхто довкола не нудьгував. Можливо, у її поданні відсутність нудьги – це генеральне прибирання силами всіх членів сім'ї, а може бути дружня вечірка чи похід усією сім'єю в кіно – тут пощастить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто навіть намагатися втілювати свої плани в життя – особливо ті, від яких багато що залежить. Якщо ж Терези не підуть цій пораді, їм доведеться приготуватися до того, що якісь їхні сьогоднішні починання застрянуть на півдорозі або дадуть збій, а якісь зазнають поразки. Відмінною рисою дня є те, що будь-які починання Терезів принесуть їм у кращому випадку масу турбот. Так чи не краще день почекати? Чи варто так поспішати?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон має шанс щось виправити. Ідеться про давні проблеми Скорпіона, до яких він не міг підступитися, або про несподівані події, які Скорпіон зможе направити в потрібне йому русло. Навіть якщо обставини складатимуться проти нього, зірки обіцяють, що Скорпіон зможе знайти у цьому свої плюси та вигоди. Песиміст бачить небезпеку у кожній можливості, а оптиміст – можливість у кожній небезпеці. Запас спритності та оптимізму Скорпіона допоможуть йому в цьому переконатися!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцеві зайнятися своїми фінансами. День наділяє його логічністю та уважністю, завдяки чому для Стрільця не важко буде спланувати свій бюджет або знайти помилку в розрахунках. Крім того, аналітичні здібності підкажуть Стрільцю, куди вигідно вкласти вільні гроші та як збільшити свій капітал. Стрільцю варто скористатися тим, що практично будь-які його сьогоднішні плани та дії, пов'язані з грошима (крім ризикованих та необдуманих) обіцяють виявитися успішними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У житті Козерога немає місця трьом речам: бездумному «авось», інтуїції та сліпому везінню – вони здатні сильно його підвести. Розраховувати на «вдалий збіг обставин» та «фарт» для Козерога також продуктивно, як і чекати біля моря погоди, що штормить. Тож якщо Козеріг налаштований досягти успіху, йому доведеться логічно прораховувати кожен свій крок і діяти тільки напевно. В іншому випадку не виключені прикри непорозуміння.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Дивний день, коли у справах Водолію не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Водолія введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не варто довіряти оточуючим – вони можуть свідомо чи мимоволі їх підвести. Особливо це стосується незнайомців, а також людей з їхнього далекого кола: товаришів по службі, знайомих, сусідів. Можливо, уважно озирнувшись довкола, Риби раптом виявлять, що хтось навмисне їм шкодить, розпускає плітки чи плете інтриги за спиною. А може, Рибам завдадуть іншої шкоди: лають у метро, обрахують у магазині. Щоб такого не сталося, ключем до успіху для них є пильність. І цього цілком достатньо, адже хто попереджений, той не беззбройний.