27.12.2023 07:30 Рита Парфенова

27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.





Це свято започатковано ООН у грудні 2020 року з огляду на весь спектр загроз, принесених пандемією COVID-19 у повсякденне життя пересічних громадян, а також найважчі наслідки як для світової економіки, так і для економічного розвитку окремих держав та регіонів.



Усі заходи, приурочені до цієї дати, мають бути спрямовані на просвітництво населення з питань профілактики епідемічних захворювань, роз'яснення людям важливості та необхідності кампанії для щеплення, вироблення спільних міждержавних заходів щодо боротьби з пандемією та кроків щодо запобігання поширенню можливих аналогічних захворювань.



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27 грудня у багатьох країнах світу відзначають незвичайне свято — День вирізання сніжинок.



Спочатку мистецтво вирізання паперових фігурок з’явилося у Китаї. Пізніше воно перекочувало до Європи, а у XVIII столітті разом із німецькими мігрантами потрапило до Америки. Тому зараз незвичайне свято поєднує одразу кілька континентів.



Крім того, це шанс цікаво провести час разом із сім’єю та створити магію з простого аркуша паперу.

Прикмети дня

В давнину у хатах влаштовували генеральне прибирання. Наші пращури вірили, що цього дня пітьма бореться зі світлом, а прибирання допомагає останній перемогти та вигнати нечисту силу.



Згідно з прикметами, нечисть найбільше боїться води, тому 27 грудня було прийнято дуже часто вмиватися. А перш ніж вийти з дому або почати якусь справу, необхідно було навіть провести обряд обкроплення всього тіла водою.

Що не можна робити 27 грудня

Не варто вирушати у далекі поїздки та відвідувати незнайомі місця.

Варто відмовитись від вживання алкоголю.

Також цього дня

У 537 році в столиці Візантійської імперії Константинополі освячено Храм Святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом Православного світу.



1512 – іспанський уряд вніс серйозні зміни у рабовласницьке законодавство: заборонило використовувати індіанців Америки як рабів, давши добро на завезення до Нового Світу рабів з Африки.



1571 – народився Йоганн Кеплер, німецький математик, астроном, оптик та астролог.



1595 – народився Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорізького.



1822 – народився Луї Пастер, французький мікробіолог та хімік, основоположник сучасної мікробіології та імунології.



1831 – на кораблі королівського флоту Англії «Бігль» Чарльз Дарвін розпочав ту кругосвітню подорож, під час якої він сформулював знамениту «теорію еволюції».



1845 - американський лікар Кроуфорд Ланг вперше в світі застосував наркоз при прийомі пологів (родильницею була його дружина).



1871 – у лондонському «Кришталевому палаці» господарі вперше представили своїх домашніх тварин на всесвітній виставці котів та котів.



1892 – у Нью-Йорку закладено кафедральний собор святого Іоанна площею 11 240 кв. м (найбільший собор у світі).



1901 – народилася Марлен Дітріх, німецька та американська кіноактриса («Блакитний ангел»), визнана одним із секс-символів ХХ століття. На піку слави Дітріх тисячі жінок видаляли собі корінні зуби, щоб отримати такі ж запалі щоки та загострені вилиці.



1904 – у Дубліні відкрився новий театр The Abbey Theatre. Він став першим у світі, що міститься на державних дотаціях.



1932 – у Нью-Йорку відкрито найбільший у світі кінотеатр «Редіо-Сіті Мьюзік Холл» (на 5945 місць).



1934 – народилася Лариса Латиніна (Дирій), українка, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор – 9 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Відома також тим, що на чемпіонаті Європи 1957 року виграла всі золоті медалі.



1945 – створено Міжнародний Валютний Фонд та Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку.



2004 – зафіксовано вибух наднової зірки на відстані близько 50 000 світлових років. Тобто вибухнула, вона за земними мірками, 500 століть тому, а ми про це дізналися якихось десять років тому.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Агата, Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Юхим.

за Юліанським календарем: Іларіон, Микола, Філімон.