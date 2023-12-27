На Харківщині наші воїни відбили 8 атак ворога

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Петропавлівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 грудня 2023 року.
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На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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