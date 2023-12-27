27.12.2023 08:00 Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили 8 атак ворога

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Петропавлівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник підтримує свою військову присутність в прикордонних районах і активно здійснює диверсійні акції, спрямовані на запобігання перебрасуванню наших військ на найбільш критичні напрямки. Також він посилює кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 грудня 2023 року.