26.12.2023 19:28 Рита Парфенова

Військові рф обстрілювали мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Окупанти завдали авіаційного удару біля села Соболівка на Куп'янщині та в районі села Варварівка Вовчанської територіальної тергромади.



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

Уди,

Вовчанськ,

Амбарне,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області.



На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 грудня 2023 року.