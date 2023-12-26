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26.12.2023  19:28   Рита Парфенова

Військові рф обстрілювали мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Окупанти завдали авіаційного удару біля села Соболівка на Куп'янщині та в районі села Варварівка Вовчанської територіальної тергромади.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

  • Уди,
  • Вовчанськ,
  • Амбарне,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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