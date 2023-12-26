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26.12.2023  18:53   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Боротьба з корупцією потребує конкретних дій

Боротьба з корупцією потребує конкретних дій влади, а не розмов про те, як її подолати.


Фото: ХМР

Про це сьогодні, 26 грудня, заявив Харківський міський голова Ігор Терехов на форумі «Стандарти прозорості та підзвітності у Харківській області», передає РЕДПОСТ.

За його словами, проведення антикорупційних заходів сприятиме залученню інвестицій для відбудови міста та суттєво пришвидшить вступ України в Європейський Союз.

«На початку року ми створили Централізовану закупівельну організацію, яка проводить тендерні процедури для всіх наших комунальних підприємств. Завдяки її роботі ми вже зекономили понад 50 мільйонів гривень. Крім цього, підписали декларацію розбудови доброчесності з НАЗК і в рамках цієї співпраці ухвалили рішення знизити поріг проведення відкритих торгів до 50 тисяч для усіх підприємств міста і публікувати всі локальні кошториси. Це безпрецедентні кроки у напрямку подолання корупційних ризиків», - підкреслив мер.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що влада Харкова підписує декларацію з антикорупційним агентством та облаштовує укриття.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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