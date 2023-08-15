15.08.2023 10:25 Рита Парфенова

Влада Харкова підписує декларацію з антикорупційним агентством та облаштовує укриття

Міська влада сповідує відкритість, доброчесність, щоб суспільство розуміло, що і як робить міська влада, які тендери проводяться.



РЕДПОСТ

Так в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував підписання декларації розбудови доброчесності з Національним агентством запобігання корупції, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні ми будемо підписувати декларацію з НАЗК. Це важливий крок для всього суспільства Харкова, бо це відкритость, це демократія. І хочу сказати, що міська влада сповідує й буде споведувати відкритість, доброчесність, щоб суспільство розуміло, що і як робить міська влада, які тендери проводяться», – розповів Ігор Терехов.



У якості прикладу прозорості влади міський голова навів нещодавню подію, коли біля Саржиного яру був оголошений тендер на проєктування, а потім будівництво багатофункціонального центру. «Це перш за все центр, який мав би забезпечувати безпечний простір для людей, – підкреслив Ігор Терехов. – Але ті кервники, яки оголосили цей тендер, не довели свою позіцію до суспільства, не довели до мене позицію щодо технічного завдання на проектування, і тому я виришів цей тендер відмінити, і зараз наші спеціалісти працюють над тим, щоб все було чесно, відкрито, прозоро, щоб громада знала всі дії, які робить міська влада».



Як повідомив мер міста, тендер на будівництво у Саржиному яру скасований, але планується розробка технічного завдання, яке повинне відповідати воєнному стану. «Цей простір має бути збудований під землею. Крім цього, ми дуже ретельно разом з громадою вирішимо, де, на якому місці буде побудоване це підземне укриття, бо воно дуже важливе для Харкова», – сказав Ігор Терехов.



Міський голова підкреслив, що технічне завдання буде ретельно проаналізовано, і тількі тоді буде оголошений тендер на проектування, а потім тендер на будівництво.



«Ми значну увагу приділяємо укриттям. Особливо це найпростіші укриття, які розташовані в житлових будинках харків'ян. І хочу сказати, що за останній час ми привели до ладу 3106 таких найпростішіх укриттів. Багато роботи було: протрібно було закупити вогнегасники, спеціальні ємкості для води, отремонтовали багато сходинок, провели електричну проводку, зробили спеціальні лавки для того, щоб люди могли у безпечній обстановці провести час, коли лунає повітряна тревога. Простіші укриття ми обладнали, крім цього у Харкові є 14 безпечних зупинок, котрі ми теж облаштували. Крім цього надійним укриттям є наш метрополітен, де люди можуть перебувати під час повітряних тревог», – розповів Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові скасовано рішення про будівництво багатофунціонального центру поруч із Саржиним Яром, буде оголошений новий тендер.