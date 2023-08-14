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14.08.2023  15:30   Дмитро Колонєй

У Харкові збудують сучасне укриття, здатне витримати ракетний удар

У Харкові скасовано рішення про будівництво багатофунціонального центру поруч із Саржиним Яром, буде оголошений новий тендер.


У Харкові збудують сучасне укриття, здатне витримати ракетний удар
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, за словами заступника директора Євгена Пасенова, департамент не захистив перед мером міста технічне завдання та локацію для будівництва.           
 
Харківський міський голова Ігор Терехов поставив крапку в питанні будівництва багатофункціонального простору біля Саржиного Яру та скасувати тендер.
 
«Найближчим часом буде оголошено інший тендер - на будівництво сучасного укриття, здатного витримати ракетний удар. Паралельно з цим іде робота з пошуку нового місця будівництва такого укриття - не поруч з Саржиним  Яром», - зазначив Євген Пасенов.
 
Харківська міська рада закликає громадськість взяти участь у визначенні такого місця.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, укриття, харків
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