14.08.2023 15:30 Дмитро Колонєй
У Харкові збудують сучасне укриття, здатне витримати ракетний удар
У Харкові скасовано рішення про будівництво багатофунціонального центру поруч із Саржиним Яром, буде оголошений новий тендер.
У Харкові збудують сучасне укриття, здатне витримати ракетний удар
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, за словами заступника директора Євгена Пасенова, департамент не захистив перед мером міста технічне завдання та локацію для будівництва.
Харківський міський голова Ігор Терехов поставив крапку в питанні будівництва багатофункціонального простору біля Саржиного Яру та скасувати тендер.
«Найближчим часом буде оголошено інший тендер - на будівництво сучасного укриття, здатного витримати ракетний удар. Паралельно з цим іде робота з пошуку нового місця будівництва такого укриття - не поруч з Саржиним Яром», - зазначив Євген Пасенов.
Харківська міська рада закликає громадськість взяти участь у визначенні такого місця.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0