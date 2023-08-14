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14.08.2023  16:08   Дмитро Колонєй

Літня жінка на Харківщині стала пропагандистом окупантів у соцмережах

На Харківщині оголосили підозру прихильниці ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Наполіції та Харківську прокуратуру, 62-річна мешканка села Вербівка Ізюмського району з квітня по жовтень 2022 року підтримувала окупантів:
 
  • підтримувала на просторах інтернету дії держави-агресорки в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники». 
  • систематично публікувала матеріали, у яких міститься виправдовування,схвалення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.
 
Відкрито кримінальне провадження щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України.
Фігурантці оголосили підозру у скоєнні злочину.
 
Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік підтримував та виправдовував окупацію України військами РФ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
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