14.08.2023 16:08 Дмитро Колонєй
Літня жінка на Харківщині стала пропагандистом окупантів у соцмережах
На Харківщині оголосили підозру прихильниці ворога.
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підтримувала на просторах інтернету дії держави-агресорки в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники».
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систематично публікувала матеріали, у яких міститься виправдовування,схвалення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.
Відкрито кримінальне провадження щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України.
Фігурантці оголосили підозру у скоєнні злочину.
Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Источник: Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
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