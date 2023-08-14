14.08.2023 13:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині СБУ викрила ще один злочин ватажка бригади окупантів

Служба безпеки продовжує системно викривати воєнні злочини окупантів, щоб жоден з них не залишився нерозкритим і ніхто з воєнних злочинців не уникнув відповідальності.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники СБУ встановили особисту причетність 57-річного ватажка бригади російсько-окупаційних військ "Призрак" на прізвисько "Шаман", який з перших днів війни разом з російськими військами брав участь в окупації Харківщини:

злочин пов'язаний з умисним вбивством українського військовополоненого.

"Шаман" жорстоко поводився з українськими військовополоненими, бив їх та катував, позбавляв медичної допомоги, а також віддавав накази про вчинення таких дій.

У березні 2022 року, під час окупації с. Вільхівка у передмісті Харкова, зловмисник віддав наказ своїм підлеглим "пустить в расход" полоненого українського захисника.

За наказом "Шамана" український військовополонений, який був важко поранений та стікав кров'ю, був застрелений з автомата.

За цим фактом слідчі СБУ заочно повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Раніше, у лютому цього року, "Шаману" була оголошена підозра у вчиненні іншого воєнного злочину - жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території Харківщини.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.