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14.08.2023  13:31   Дмитро Колонєй

Де можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу у Харкові

Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент охорони здоров’я, у Харкові діти можуть отримати безоплатну медичну допомогу з стоматології за Програмою медичних гарантій:
  • ургентну та планову стоматологічну допомогу
  • проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної та планової допомоги;
  • профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення);
  • надання невідкладної допомоги дитині;
  • проведення хірургічних втручань під час надання ургентної  стоматологічної допомоги.

Де саме можна отримати безоплатну допомогу

Міська дитяча полікліника №23

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, допомога, харків, стоматологія
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