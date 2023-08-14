14.08.2023 13:31 Дмитро Колонєй
Де можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу у Харкові
Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент охорони здоров’я, у Харкові діти можуть отримати безоплатну медичну допомогу з стоматології за Програмою медичних гарантій:
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ургентну та планову стоматологічну допомогу
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проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної та планової допомоги;
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профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
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своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення);
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надання невідкладної допомоги дитині;
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проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги.
Де саме можна отримати безоплатну допомогу
Міська дитяча полікліника №23
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