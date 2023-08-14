14.08.2023 13:46 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 серпня



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 13 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по м. Харків:

Помірки – 0,12 мкЗв/год,

вул. Северина Потоцького – 0,11 мкЗв/год

по Харківській області:

м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,12 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;

м. Куп`янськ – 0,11 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,11 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,10 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

Нагажаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 13 серпня.