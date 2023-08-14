Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 13 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків:
по Харківській області:
Нагажаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 13 серпня.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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