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14.08.2023  11:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підтримував та виправдовував окупацію України військами РФ

На Харківщині викрито прихильника загарбників.

Підтримував дії ворога та виправдовував окупацію України військами РФ чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники Служби безпеки викрили та затримали 49-річного раніше засудженого мешканця смт Золочів Богодухівського району Харківської області, який у березні минулого року активно підтримував ворога: 
 
  • поширював у мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада "вісім років вбиває власний народ" та "вчиняє теракти проти мирних жителів".
  • використовував сторінку у соціальній мережі "Однокласники", яка заборонена в Україні. 
  • виправдовував дії ворога.
  • визнавав правомірною тимчасову окупацію територій України збройними силами країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його. 

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році). 
 
За цей злочин йому загрожує 5 років тюрми. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів.
 

 

Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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