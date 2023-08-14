14.08.2023 11:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підтримував та виправдовував окупацію України військами РФ

На Харківщині викрито прихильника загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники Служби безпеки викрили та затримали 49-річного раніше засудженого мешканця смт Золочів Богодухівського району Харківської області, який у березні минулого року активно підтримував ворога:

поширював у мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада "вісім років вбиває власний народ" та "вчиняє теракти проти мирних жителів".

використовував сторінку у соціальній мережі "Однокласники", яка заборонена в Україні.

виправдовував дії ворога.

визнавав правомірною тимчасову окупацію територій України збройними силами країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

За цей злочин йому загрожує 5 років тюрми.