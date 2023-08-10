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10.08.2023  15:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів

Викрито мешканку Харківщини, яка допомогала ворогу та заробляла на цьому.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ виявила власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур та під час окупації  регіону почала співпрацювати з російськими загарбниками:
  • добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації РФ.
  • у липні-серпні 2022 року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн.
  • вивезла всю партію зернових до Білгородської області і продала російським агрохолдингам.
  • частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».
 
Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
 
Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.
 
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
 
Наразі їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
 
Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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