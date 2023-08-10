10.08.2023 15:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів
Викрито мешканку Харківщини, яка допомогала ворогу та заробляла на цьому.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ виявила власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур та під час окупації регіону почала співпрацювати з російськими загарбниками:
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добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації РФ.
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у липні-серпні 2022 року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн.
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вивезла всю партію зернових до Білгородської області і продала російським агрохолдингам.
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частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».
Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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