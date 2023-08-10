10.08.2023 15:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині СБУ викрила фермерку, яка вивезла до РФ зерно на 13 мільйонів

Викрито мешканку Харківщини, яка допомогала ворогу та заробляла на цьому.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ виявила власницю фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур та під час окупації регіону почала співпрацювати з російськими загарбниками:

добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації РФ.

у липні-серпні 2022 року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн.

вивезла всю партію зернових до Білгородської області і продала російським агрохолдингам.

частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.