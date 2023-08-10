10.08.2023 14:47 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 9 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 9 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,3 га території, з них 7170 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,8 км ліній електропередач, 290 м доріг, 100 м газопроводу і 2 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 157 саперів та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3430 га території, 278 км автомобільних доріг, 2387 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 27 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 серпня 2023 року.