Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 10 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,11 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,13 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 9 серпня.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
влажность:
давление:
ветер: