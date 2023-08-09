Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 9 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,12-0,14 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,13 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 8 серпня.
Комментариев: 0
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: