09.08.2023 10:33 Рита Парфенова

Неповнолітню харків’янку, яка забажала побути наодинці, привела додому поліція

13-річна харків'янка посварилася з батьками та пішла з дому.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, близько сьомої години вечора 8 серпня правоохоронцям надійшла інформці про зникнення 13-річної дівчини.



До поліції звернулася мати дівчини, яка розповіла, що донька пішла з дому та не повернулася. Коли жінка їй зателефонувала, неповнолітня відповіла на дзвінок, то сказала лише, що не бажає розмовляти та хоче побути наодинці. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними.



На розшук дитини негайно був орієнтований особовий склад райуправління, зокрема оперативники кримінальної поліції, інспектори ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції.



Поліцейські системно перевіряли прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитували громадян щодо встановлення можливих свідків. За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили останній дзвінок та встановили приблизну адресу, звідки він був здійснений. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.



Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.