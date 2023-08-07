У Харкові дівчинка пішла до басейну та зникла

У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому неповнолітню дівчину
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, повідомлення про зникнення 13-річної дівчини надійшло 6 серпня від її 44-річної матері.
Жінка розповіла, що її дочка разом з подругою пішли на відпочинок до басейну. Ввечері вона зателефонувала матері та повідомила що їде додому, однак не повернулась та на телефонні дзвінки не відповідала.
Працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої. З'ясувалося, що дівчина не змогла повернутись додому вчасно та залишилась на ніч у знайомих.
Уранці поліцейські передали дівчину матері.
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