07.08.2023 12:00 Рита Парфенова

Зрадник з Харкова повідомляв окупантам маршрути техніки ЗСУ: подробиці

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого інформатора, який «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Мова йде про працівника однієї з місцевих залізничних станцій, який продавав дані про Сили оборони на території регіону спецслужбам рф.



Чоловік «зливав» ворогу таку інормацію:

відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.

Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.



Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).



Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.