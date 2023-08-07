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07.08.2023  12:00   Рита Парфенова

Зрадник з Харкова повідомляв окупантам маршрути техніки ЗСУ: подробиці

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого інформатора, який «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

У Харкові залізничник «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Мова йде про працівника однієї з місцевих залізничних станцій, який продавав дані про Сили оборони на території регіону спецслужбам рф.

Чоловік «зливав» ворогу таку інормацію:
  • відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.
  • намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.
  • фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.
Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.
 
У Харкові залізничник «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ У Харкові залізничник «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали групу коригувальників, які наводили ворожі удари по місту.

 

Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  зрада, колаборант, харків
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