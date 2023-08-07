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07.08.2023  11:40   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли село на Харківщині: загинули мирні мешканці

Уранці 7 серпня військові рф обстріляли село Кучерівка Куп’янського району.

обстріл

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

За словами Єрмака, під час обстрілу села Кучерівка росіяни влучили у будинок.

«Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, чотири поранені внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області.

 

Источник:   Андрій Єрмак
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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