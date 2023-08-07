07.08.2023 09:09 Рита Парфенова

Масовані обстріли Харківщини: є загибла та поранені

Одна людина загинула, чотири поранені внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

6 серпня близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих.



Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.



У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік.



Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.



Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа.



У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа.



Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині сталося сім пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами: 6 виникли у Куп’янському районі та 1 – у Харкові.







