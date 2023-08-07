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07.08.2023  09:56   Рита Парфенова

На Харківщині під час ліквідації пожежі врятуваний пес (фото)

Рятівниками Луганської області ліквідовано чергову пожежу у житловому будинку Харківщини.


фото: ДСНС
Новини Харова: під час ліквідації пожежі врятували чотирилапого
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
6 серпня о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Литвиново.
 
Негайно за вказаною адресою було направлено місцевих рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.
 
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горять дах та перекриття господарчої споруди на площі 49 кв. м. За словами власниці будинку, всередині споруди знаходиться пес.
 
Вогнеборці у диму знайшли чотирилапого та винесли його на свіже повітря. Пожежу локалізовано о 16:45 та ліквідовано о 17:50. Причини пожежі наразі встановлюють відповідні фахівці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині сталося сім пожеж, пов’язані з ворожими обстрілами: 6 виникли у Куп’янському районі та 1 – у Харкові.

Новини Харова: під час ліквідації пожежі врятували чотирилапого

 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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