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07.08.2023  10:45   Рита Парфенова

Сім сотень викликів отримали патрульні Харкова за вихідні

Правоохоронці розповіли, скільки порушників виявили за вихідні

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 677 викликів, виявили 51 водія з ознаками сп'яніння, виявили 5 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 434 постанови, з яких 380 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 24 пішоходів за порушення ними ПДР.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1399 повідомлень про правопорушення та події.



 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  поліція, харків
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