Сім сотень викликів отримали патрульні Харкова за вихідні

Правоохоронці розповіли, скільки порушників виявили за вихідні
За минулі вихідні патрульні опрацювали 677 викликів, виявили 51 водія з ознаками сп'яніння, виявили 5 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 434 постанови, з яких 380 за порушення ПДР.
Також інспектори притягнули до відповідальності 24 пішоходів за порушення ними ПДР.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1399 повідомлень про правопорушення та події.
Комментариев: 0
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, витратите час на найважливіше.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
влажность:
давление:
ветер: