Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 7 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 6 серпня.
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